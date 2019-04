Boreout-Syndrom: Unterforderung am Arbeitsplatz macht krank

Bestens qualifiziert, aber unterfordert und schließlich krank: Wie man das Boreout-Syndrom erkennt und warum manchmal nur die Kündigung hilft.

E-Mails sortieren, Aktenstapel von rechts nach links räumen, wahllos in Dokumenten herumtippen - Geschäftigkeit vorzutäuschen, ist harte Arbeit. So hart, dass sie auslaugen kann. Im schlimmsten Fall bis zum Boreout. Boreout kommt von boredom, zu Deutsch Langeweile. «Unsere Gesellschaft ist gewissermaßen geteilt: Burnout haben die Erfolgreichen. Die bekommen das ganze Interesse», sagt der Psychotherapeut Wolfgang Merkle aus Frankfurt. «Menschen mit Boreout werden weniger beachtet, obwohl sie fast die gleichen Symptome haben.»

Hauptursache von Boreout: Unterforderung

Unterstress entstehe durch zu wenige und falsche Aufgaben. Diese Fehlbelastung veranschaulicht Merkle so: «Das ist, als müsste ein sehr guter Schachspieler immer nur Mühle und Dame spielen.» Die Diskrepanz zwischen dem, was man kann, und dem, was abgefragt wird, ergibt in Kombination mit fehlender Anerkennung puren Stress.