Depressionen bei Männern erkennen

Beim vermeintlich starken Geschlecht äußern sich Depressionen anders als bei Frauen. Woran Betroffene die Erkrankung erkennen und wo es Hilfe gibt.

Michael Blumenstein rastete bei nichtigen Anlässen aus und schrie Frau und Kinder an. «Ständig war da diese innere Gereiztheit. Dazu hatte ich Magenprobleme, dabei war organisch alles in Ordnung», erzählt der 44-Jährige im Klinikum Wahrendorff bei Hannover.

Über seinen Zusammenbruch und die Vorgeschichte spricht Blumenstein jetzt täglich mit neun Leidensgenossen in der Tagesklinik für depressive Männer in Ilten. Die 20- bis 50-Jährigen werden hier nach einem speziellen psychotherapeutischen Ansatz behandelt. Viel Raum nimmt das Stresstoleranz-Training ein.

«Was mache ich, wenn ich eine hohe Anspannung in mir habe, ohne auszuticken, ohne Alkohol zu trinken oder über die Autobahn zu rasen?», erläutert Chefarzt Michael Hettich. In den Pausen holen sie die Fußballtore im schattigen Park vor dem Gebäude heraus und kicken ein bisschen.

Männer unterdrücken Depression

Erst seit einigen Jahren beschäftigen sich Forscher mit der Frage, warum Frauen zwei bis drei Mal häufiger an Depressionen erkranken, Männer aber mindestens drei Mal so oft Selbstmord begehen. «Männer versuchen Depressionen lange zu unterdrücken, dann wird es schnell lebensgefährlich», sagt der Depressionsforscher Professor Mathias Berger vom Freiburger Universitätsklinikum. In einer Studie erkannten Hausärzte Depressionen bei Männern in nur 20 Prozent der Fälle, bei Frauen in 40 Prozent.