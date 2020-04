Frühlingsgefühle: Woher sie kommen, was sie mit uns machen

Die berühmten Frühlingsgefühle gibt es wirklich. Aber warum eigentlich?

Der Frühling ist da! Und mit ihm unsere gute Laune: Plötzlich lächeln wir wieder, flirten, sind gut drauf. Woran das liegt erklärt Prof. Alexander Lerchl, Hormonbiologe an der Jacobs- University in Bremen.

«Die gibt es wirklich. Psychologische Untersuchungen haben bewiesen, dass es so etwas wie eine Erholung vom Winter gibt. Das liegt am Licht, es hat eine positive Auswirkung auf die Psyche. Dann kommt die Temperatur hinzu, man fühlt sich wohler, weil man nicht mehr in dicken Sachen eingepackt ist. Die lieben Mitmenschen natürlich auch nicht. Da kann man dann einen Blick auf das andere Geschlecht riskieren.»

Es heißt aber, dass im Frühjahr mehr Frauen schwanger werden.

«Bei den Tieren ist das so. Sie müssen ihre Geburten auf eine Zeit im Jahr legen, wo es die besten Überlebenschancen gibt. Das ist in der Regel der Frühling. Kleine Tiere mit einer kurzen Tragezeit sind deswegen in dieser Jahreszeit reproduktionsmäßig besonders aktiv. Bei Tieren mit langen Tragezeiten wie Rehen dagegen, spielt sich die Fortpflanzung in Herbst und Winter ab, mit dem Ziel, dass der Nachwuchs im Frühjahr geboren wird.»