Husten: Wann zum Arzt?

Husten ist nervig und oft langwierig. Gefährlich ist er aber nur selten. Woran man erkennt, dass ein Arztbesuch ratsam ist und wie man einem Erkältungshusten vorbeugen kann.

Mitten im klassischen Konzert, in der Kirche oder nachts im Schlaf: Husten kommt irgendwie immer zur Unzeit. Aber warum ist das eigentlich so? Und stimmt es, dass die Farbe des Auswurfs Rückschlüsse auf die Ursache des Hustens zulässt? Und wann muss man damit zum Arzt?

Was macht der Körper also? Er reguliert das gegenteilige Nervensystem hoch, das bremsende System. Während das eine die Schleimhäute austrocknet, sorgt das andere für eine vermehrte Speichelproduktion, und es reizt die Bronchien. Die Hustenfühler in den Bronchien werden so «scharf» gemacht. Irgendwann kann man nicht mehr anders - und muss husten.