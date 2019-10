Aufziehende Erkältung abwehren

Wenn es gerade erst losgeht, lässt sich eine Erkältung mit einem einfachen Mittel manchmal noch aufhalten. Ist sie bereits da, lassen sich nur noch die Symptome eindämmen.

Die Nase kribbelt, der Hals kratzt - eine Erkältung kündigt sich an. Bemerkt der Patient die Anzeichen früh genug, kann er die Erkrankung vielleicht noch abwehren, sagt Michael Barczok, Lungenarzt in Ulm und Pressesprecher des Bundesverbandes der Pneumologen (BdP).

Erkältung mit Wärme bekämpfen

Am besten steuert man Barczok zufolge mit Wärme gegen: «Der Betroffene kann in die Sauna gehen, heißen Dampf einatmen oder sich einen Fenchel- oder Kamillentee kochen.» Wärme öffnet die Gefäße und erleichtert den Abwehrzellen den Zugang zu den Schleimhäuten, erklärt der Arzt. So kann das Immunsystem im besten Fall selbst die Erkältung abwenden.