Pollen in der Wohnung reduzieren

Allergiker können die Pollenbelastung in der Wohnung mit einfachen Verhaltensregeln gering halten.

Die Straßenkleidung sollten Allergiker nicht erst im Schlafzimmer ausziehen. Dadurch bleibt das Schlafzimmer weitgehend pollenfrei. Beim Betreten der Wohnung wird möglichst schon im Flur in "unbelastete" Hauskleidung gewechselt.

Haare vor dem Schlafengehen waschen

Außerdem sollten sich Pollen-Allergiker abends vor dem Schlafengehen die Haare waschen. So landen die allergieauslösenden Eiweiße in den Pflanzenpollen weder im Kissen noch in der Nase, sondern im Abfluss.