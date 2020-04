Warnung vor gefährlichen "Super Slim"-Kapseln aus dem Internet

Vorsicht bei Schlankheitspillen aus dem Internet: Chinesische "Super Slim"-Kapseln enthalten verbotene und stark krebserregende Stoffe.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz hat vor gesundheitsschädlichen Schlankheitspillen aus dem Internet gewarnt. In chinesischen «Super Slim»-Kapseln seien der verbotene Wirkstoff Sibutramin sowie krebserregendes Phenolphthalein nachgewiesen worden, teilte die Behörde am Dienstag (17.4.2012) in Koblenz mit.