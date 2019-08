Pflaumen-Zeit: Adressen für Selbstpflücker und Tipps

Pflaumen, Zwetschgen und Mirabellen sind lecker und gesund! Adressen für Selbstpflücker in Brandenburg, Tipps und neue Rezeptideen.

Pflaume ist nicht gleich Pflaume: Es gibt verschiedene Pflaumensorten, auch Mirabellen und japanische Pflaumen zählen dazu. Sie unterscheiden sich alle in Farbe, Form und Geschmack. Es gibt Sorten, die eher klein sind und solche, die sogar handballengroß werden können. Außerdem sind sie je nach Sorte blau, rötlich-violett oder gelb gefärbt.

Pflaumen passen gut zu Fleisch

Das Obst kann nicht nur frisch oder getrocknet gegessen werden. Geschmacklich passe es auch gut zu Fleisch, empfiehlt der Koch Alexander Herrmann. «Ein Gericht mit Schweinefleisch und Pflaumen ergibt eine sehr schöne geschmackliche Mischung aus Säure, Frucht und nicht zu viel Süße.» Pflaumen eigneten sich aber auch bestens als Beilage zu Geflügel, Wild und Kalb.



«Man kann die Pflaumen in Spalten schneiden und erst zum Schluss mit zu dem Fleisch der Wahl geben und kurz mitkochen lassen.» Die andere Variante sei, die Pflaumenspalten langsam mit Butter in einer Pfanne anzuschwitzen und mit Weißwein oder Brühe sowie Gewürzen abzuschmecken. «Die Spalten werden so glasiert und schmecken wunderbar cremig-sämig.»