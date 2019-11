Verdampft Alkohol beim Kochen?

Alkohol verdampft beim Kochen - allerdings nie vollständig. Problematisch ist das nicht nur für Kinder und Schwangere.

Auch Profiköche nutzen in vielen Gerichten ganz selbstverständlich Alkohol - im Crêpe Suzette etwa.

Ein Gläschen Weißwein kommt ans Risotto, eine ganze Flasche Burgunder an den Rinderbraten, ein Schuss Madeira in die Sauce und etwas Cognac in die Mousse au Chocolat. Alkohol, mal mehr, mal weniger hochprozentig, steht auf der Zutatenliste vieler Rezepte. Er steuert sein Aroma bei, seine fruchtige Säure und manchmal auch eine süße Geschmacksnote.