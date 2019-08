Buttersorten: Das sind die Unterschiede

Süßrahmbutter, Sauerrahmbutter, mild gesäuert oder mit Salz: Welche Butter die richtige ist, hängt außer vom eigenen Geschmack auch vom Verwendungszweck ab.

In den Kühlregalen sind viele verschiedene Buttersorten zu finden. Die Unterschiede liegen meist in der Herstellungsweise. Doch nicht alle Bezeichnungen sind klar definiert, erklärt die Verbraucherzentrale Bayern. Die Butterverordnung regelt lediglich Handelsklassen, Buttersorten und deren regelmäßige amtliche Kontrollen.

Danach ist die höchste Qualitätsstufe «Deutsche Markenbutter». Sie muss aus pasteurisiertem Rahm oder Molkenrahm in einer Molkerei hergestellt sein. Ausgangsstoff ist immer Kuhmilch oder die daraus gewonnene Sahne. Markenbutter ist also keine Buttersorte, sondern eine Handelsklasse. Weitere Handelsklassen sind Deutsche Molkereibutter - sie darf auch aus Molkenrahm hergestellt werden - und Landbutter. Letztere darf als Rohmilcherzeugnis verkauft werden, zur Säuerung werden nur ganz bestimmte Milchsäurebakterien verwendet.

Süßrahmbutter

Sahnig-milde Süßrahmbutter dagegen entsteht aus nicht gesäuerter Milch oder ungesäuertem Rahm. Milchsäurebakterien kommen hier nicht zum Einsatz. Der pH-Wert darf nicht unter 6,4 liegen. Die milde Buttersorte wird vom allem zum Backen verwendet. Auch zum Aufmontieren von Saucen wird sie gerne benutzt, da sie bei Hitze nicht so schnell ausflockt wie Sauerrahmbutter. In den USA und Großbritannien ist Süßrahmbutter der Standard, in Kontinentaleuropa sind mit Bakterienkulturen gesäuerte Buttersorten üblich.