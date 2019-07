Kaugummi-Mythen auf dem Prüfstand

Schadet das Herunterschlucken von Kaugummis? Können sie das Zähneputzen ersetzen oder fördern sie sogar Karies? Was stimmt und was nur Mythos ist.

Kaugummikauen regt die Durchblutung des Gehirns an. Das kann die Gehirnaktivität und somit die Konzentration fördern.

Getrübt wird die Freude an der klebrigen Masse aber durch Zweifel an ihren gesundheitlichen Folgen.

Das erste Kaugummi-Patent gibt es schon seit 150 Jahren. Seit dem weltweiten Siegeszug der klebrigen Masse ranken sich wilde Theorien darum, was Kaugummis mit dem Körper machen. Müssen Dauerkauer etwa Karies, einen Blähbauch oder gar richtig dicke Kiefermuskeln befürchten? Was ist wirklich an den Mythen dran? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.