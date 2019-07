Zu viel Obst ist ungesund

Auch Fruchtzucker ist Zucker, der für gesundheitliche Probleme sorgen kann - eine Fettleber, zum Beispiel. Doch wie viel ist zu viel?

«Obst kann definitiv auch ungesund sein», sagt der Allgemeinmediziner und Autor Carsten Lekutat. Schließlich enthält Obst Fruchtzucker - darum schmeckt es so gut und süß. «Fruchtzucker ist am Ende auch Zucker, mit allen Problemen, die damit einhergehen», sagt Lekutat.

Auch sie sagt: Obst ist gesund, aber zuckerreich - und deshalb mit Vorsicht zu genießen. So empfiehlt die DGE zwar, fünf Portionen Obst oder Gemüse am Tag zu essen. Gemüse habe dabei jedoch den Vorrang, so Gahl. Im Detail lautet die Empfehlung: Zwei Obst, drei Gemüse.

Frisches Obst statt Smoothies und Quetschies

Entscheidend ist außerdem, wie man Apfel und Co. konsumiert. «Grundsätzlich ist reines Obst besser als verarbeitetes», sagt Lekutat. Bei Obstsaft etwa sei das Obst hochkonzentriert und der Zucker gehe schnell ins Blut. Den Orangensaft am Morgen hält Lekutat daher für keine gute Idee. Smoothies sehen viele Experten ebenso kritisch. «Wer sich die Zutaten von einem Smoothie mal hinlegt, würde diese Obstmenge vermutlich nicht in einer Mahlzeit essen. Aber als Flüssigkeit verzehrt, geht das ganz schnell», so Gahl.