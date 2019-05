Die 10 größten Fehler beim Grillen

Die Flammen mit Bier löschen, das Fleisch mit der Gabel wenden und dann die Wiener Würstchen auf den Grill? Keine gute Idee. Die größten No-Gos - und wie man es besser macht.

Nur weil alles auf einmal auf dem Grill liegt, bedeutet nicht, dass auch alles gleichzeitig durch ist. Im Gegenteil. Für eine gleichmäßige Garung braucht es mehrere Temperaturzonen und Platz zum Jonglieren. Drei Zonen sind ideal. Um sie zu schaffen, werden Briketts bzw. Kohle in Treppenform angeordnet. Rind wird über der obersten Stufe angebraten. Dort ist es besonders heiß. Danach wandert das angegrillte Fleisch auf die mittlere Stufe. Mit Würstchen ist es umgekehrt: Sie werden zart angegrill und bekommen erst am Ende ihre Knusperschicht.

Wer Fleisch, Würstchen, Gemüse und Co. häufig wendet, hat keine Chance auf ein schönes Grillmuster. Das sogenannte Branding bekommt nur, wer jede Seite genau zwei Mal wendet, und zwar um 45 Grad. So entsteht ein hübsches Rautenmuster. Würstchen werden hingegen nur ein Mal gewendet. Und einen guten Grill braucht es auch, mit Roststäben von mindestens einem halben Zentimeter Durchmesser. Für die Grillstreifen müssen die Stäbe sehr heiß werden. Bei dünnen Streben funktioniert das einfach nicht.

Fleisch und Würstchen werden am möglichst mit einer Grillzange umgedreht. Wer die Gabel nimmt, nimmt in Kauf, dass Saft und Fett aus dem Grillgut laufen. Das macht das Fleisch sehr trocken und zäh und wirbelt die Asche auf, die wiederum auf dem Essen landet. Tropft Fett in die Glut oder auf den Elektrogrill, entstehen als krebserregend eingestufte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Gefährlich sind auch Käsewürstchen: sie können beim Stich mit der Gabel aufplatzen, der Käse einem ins Gesicht spritzen. Die Grillzange hat gegenüber der Gabel außerdem den Vorteil, dass der lange Stiel die Hitze der Glut auf Abstand hält.

Nein, werden sie nicht. Denn auch das wirbelt die Asche auf, die dann mitgegessen wird. Diese sehr deutsche Unsitte gilt unter Profis als Todsünde beim Grillen. Weitere Nachteile sind, dass die Marinade abgewaschen wird und die Hitze dahin ist. Auch Fleisch in Bier einzulegen ist keine gute Idee. Das macht das Fleisch nur bitter. Bier, so die einhellige Meinung unter Grillexperten, ist ausschließlich zum Trinken da.

7. Grillen mit Aluschalen und -folie

Die Aluschicht schützt Grillgut vor dem Verbrennen, verhindert das Tropfen von Fett in die Glut und erhält die Aromen. Leider halten Folien und Schalen aber auch die Hitze ab. Oft klebt auch das Grillgut daran fest und lässt sich nur schlecht lösen. Ein weiterer Nachteil: Saures und Salziges löst Aluminiumionen aus der Folie, die mit der Nahrung in den Körper gelangen. In größeren Mengen kann der Stoff u.a. das Nervensystem schädigen, die Fruchtbarkeit schädigen und sich in der Lunge anreichern. Wer die Schalen nutzt, tupft die Marinade vor dem Kontakt mit dem Aluminium gut ab und salzt hinterher. Grillschalen aus Edelstahl sind eine Alternative.