Wachmacher: 10 Alternativen zu Kaffee

Auch Energy Drinks und Guarana machen wach. Aber halten sie auch wirklich, was sie versprechen? Und wie gut wirken natürliche Energiequellen?

Ganz ohne Zusatzstoffe: Meditation ist ein möglicher Weg zu mehr Konzentration - will aber gelernt sein.

Ob im Büro, in der Schule oder bei der Hausarbeit - irgendwann packt die Müdigkeit jeden. Was nun? Den Wecker stellen und ein Schläfchen einlegen? Kaffee trinken? Guarana einwerfen? Welche Form der Erfrischung jemand braucht und wie lange sie anhält, ist zum einen Gewöhnungsfrage, sagt Monika Bischoff.

Es hängt aber auch von der Konstitution ab, erklärt die Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Prävention am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München: Wer viel Sport treibt, braucht weniger Zucker und Koffein, um eine Wirkung zu spüren.

Generell gilt: Wer den Tag fit überstehen will, muss ausreichend trinken, am besten Wasser. Denn mit zunehmendem Flüssigkeitsmangel lässt die Konzentration nach. Und es gibt noch andere Mittel - nicht nur Flüssigkeiten - die kurz- oder langfristig aufwecken und wachhalten sollen. Ein kleiner Überblick:

1. Grüner Tee als Kaffee-Alternative

Wie Kaffee enthält auch grüner Tee Koffein, und zwar drei bis fünf Prozent. «Da das Koffein an Gerbstoffe gebunden ist, wirkt es langsamer als bei Kaffee», führt Bischoff aus. Wer also keinen ganz schnellen Kick braucht, kann auf Tee zurückgreifen. Matthias Riedls Tipp: Nur mit 80 Grad warmem Wasser übergießen und kurz ziehen lassen. So sind weniger Gerbstoffe enthalten, erklärt der Diabetologe.