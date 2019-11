Essig: Kann er schlecht werden?

Sind Schlieren und Fäden ein Zeichen dafür, dass Essig schlecht geworden ist? Kann Essig überhaupt verderben? Die wichtigsten Fakten zur Haltbarkeit von Essig.

Steigt einem so ein unangenehmer Geruch in die Nase, sei das ein Zeichen dafür, dass der Essig nicht vollständig vergoren ist, erläutert Heidrun Schubert von der Verbraucherzentrale. Wen die Schlieren und Fäden stören, kann sie mit einem Kaffeefilter herausfiltern und den Essig normal weiterverwenden.

Anzeichen für verdorbenen Essig

Essig kann schimmeln. Verschimmelter Essig darf nicht mehr verwendet werden und gehört in den Müll, die Toilette oder in den Abfluss. Zu erkennen ist der Befall an einer pelzigen Haut an der Essigoberfläche. Diese sogenannte Kahmhefe macht, dass der Essig muffig und schimmelig riecht und schmeckt. Ursachen sind falsche Lagerung, das Eindringen von Luft oder Verunreinigungen.