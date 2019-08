Spinat aufwärmen: Ja oder Nein?

Ist Spinat nach dem Aufwärmen giftig oder nicht? Die Frage kann weder eindeutig mit ja noch mit nein beantwortet werden.

Von Cramm empfiehlt: «Am besten eine Saftschorle oder Zitronenwasser dazu trinken oder einen Salat mit Zitronendressing oder roher Paprika dazu essen.» Das enthaltene Vitamin C verhindert ihr zufolge die Entstehung von Nitrosaminen.

Spinat roh genießen als Salat oder zur Suppe

Wer sichergehen will, kann Spinat auch gut gewaschen roh genießen. Zum Beispiel als leckeren Salat mit getrockneten Cranberries und Mandelblättchen oder zur Suppe. So bleiben alle enthaltenen Nährstoffe wie das Vitamin C und Beta Karotin erhalten - und aufwärmen muss man ihn nicht.