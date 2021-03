Frühstücksmuffel: Mit Tricks zum Essen motivieren

Wer in der Frühe partout keinen Bissen herunterbekommt, sollte wenigstens etwas trinken. Es gibt aber auch ein paar Kniffe, mit denen man sich zum Frühstücken motivieren kann.

Morgens braucht der Körper erst einmal einen kräftigen Energieschub, um nach der nächtlichen Ruhephase hochfahren zu können - also: her mit dem Frühstück! Das macht fit für den Tag und liefert auch dem Gehirn Treibstoff.

Heißhunger ohne Frühstück wahrscheinlicher

«Alle, die morgens ohne Essen aus dem Haus gehen, sind in der Regel unkonzentrierter», sagt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Wer nicht frühstückt, neigt zudem zwischendurch zu Heißhungerattacken. Es spricht also viel dafür, zu Beginn des Tages etwas zu sich zu nehmen und so den Körper mit Nährstoffen und Vitaminen zu versorgen.