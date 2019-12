Ananas schneiden: So geht's

Ananas schmeckt frisch und lecker, doch Schale, Strunk und Augen machen beim Schneiden Mühe. Ein Koch erklärt, wie man die Tropenfrucht möglichst effizient zerlegt.

Schritt 8: Um die Ananas zu würfeln, stellt man sie aufrecht hin und schneidet am Strunk vorbei große Blöcke ab.

Schritt 7: Den Strunk entfernt man am besten, indem man ihn mit einem Backförmchen aussticht.

Schritt 6: Die Ananas hinlegen und Scheiben in der gewünschten Breite herunterschneiden.

Süße, goldgelbe Scheiben: Der Geschmack einer reifen Ananas ist mit nichts zu vergleichen. Das Fruchtfleisch ist aber von einer festen, wabenförmigen Schale umgeben. Darüber hinaus stören noch kleine, braune Stellen - die sogenannten Augen. Wie man die Ananas möglichst effizient zerlegt, erklärt Sascha Stemberg. Er ist Koch in Velbert, bei Wuppertal und Mitglied der Jeunes Restaurateurs, einer Vereinigung junger Spitzenköche.

Das Gleiche am unteren Ende der Ananas wiederholen und so den Boden abschneiden.

Die Frucht hat nun oben und unten zwei gerade Schnittflächen. So lässt sie sich gut aufrecht auf das Schneidebrett stellen, ohne umzukippen. Die Schale der Ananas ist nach außen leicht gewölbt. Um sie abzuschneiden, sollte man das Messer oben schräg ansetzen und die Schale der Wölbung folgend nach unten abschneiden.

Nun hat man inmitten der Schale einen breiten Streifen gelbes Fruchtfleisch: «Die folgenden Schnitte werden so einfacher, weil man es beim Runterschneiden sieht», sagt Sascha Stemberg. Mit dem schräg angesetzten Messer schneidet man nun den nächsten Streifen Schale herunter, dreht die Frucht, schneidet wieder Schale herunter und so fort.

Am Schluss steht die geschälte Ananas vor einem. Mit einem kleinen Küchenmesser entfernt man nun rundherum die kleinen Augen der Ananas. Das sind die bräunlichen harten Stellen, die man nicht mitessen kann.

Wer Scheiben von der Ananas haben möchte, legt die fertig geschälte Ananas mit Strunk um und schneidet Scheiben in der gewünschten Breite herunter.

8. Ananas würfeln oder in Spalten schneiden

Wer dagegen Würfel oder Spalten schneiden möchte, geht anders vor. Man stellt die geschälte Ananas mit Strunk aufrecht hin und schneidet an ihm entlang einen großen Block ab, dreht die Frucht und schneidet den nächsten Block ab. Am Ende sollte man so vier große Blöcke Fruchtfleisch haben. Der Strunk bleibt als letztes Teil übrig. Blöcke nun einzeln würfeln.