Jackfrucht: Fleischersatz und Süßigkeit aus den Tropen

Das Fleisch der unreifen Jackfrucht schmeckt als Steak, Burger und in Currys. Ist sie reif, passt sie perfekt in den Obstsalat. Eine kleine Warenkunde.

Sie ist so groß wie eine Melone, vielseitig und reich an Mineralstoffen: Die asiatische Jackfrucht gilt als neuer Fleischersatz in der vegetarischen Küche. Die unreife Frucht hat eine faserige Konsistenz und erinnert an Hähnchenbrust. Diese Faserigkeit und der neutrale Geschmack sind die perfekten Voraussetzungen dafür, Fleisch optisch und geschmacklich nachzuahmen.