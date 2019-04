Radler richtig mischen

Ein Radler finden viele erfrischend und lecker - vorausgesetzt, das Mischungsverhältnis von Bier und Limonade stimmt. So geht es richtig.

Ein Radler ist das passende Getränk für alle, denen Bier pur zu herb schmeckt. Doch wie wird es richtig gemischt? In Gaststätten und Biergärten wird das Glas meist zuerst mit Limonade und dann mit Bier gefüllt. Dabei bildet sich weniger Schaum, und das Füllen geht schneller.

Das traditionelle Mischungsverhältnis für Radler liegt bei 50:50, also je zur Hälfte Bier und Limonade. Allerdings wurde Radler früher mit herbem dunklen Bier hergestellt. Heute besteht Radler meist aus 60 Prozent Bier und 40 Prozent Limonade. Regional ist das Biermischgetränk übrigens auch als Alsterwasser, Panasch oder Russ bekannt.

