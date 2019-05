Melonen: Reife Früchte erkennen

Melonen schmecken herrlich erfrischend und süß - aber nur, wenn sie reif sind. Die leckersten Früchte lassen sich mit ein paar einfachen Tricks erkennen.

Zucker lieben Wespen ganz besonders. Wer sie fernhalten will, sollte die Melonen also lieber abgeschlossen lagern.

Bei den Zuckermelonen sind die gelbfleischige Honig- und die Galiamelone am bekanntesten: Sie enthalten viel Carotinoid Lykopin, das auch in Tomaten steckt. Ihm wird eine krebshemmende Wirkung zugeschrieben.

Reife Honig- oder Galiamelonen sind an ihrem leicht süßlichen Geruch zu erkennen. Das Stielende ist außerdem nicht hart, sondern gibt bei leichtem Fingerdruck nach.

© dpa

Das Fruchtfleisch der Wassermelone ist angenehm süß und erfrischend. Doch wie kommt man am besten ran? So schneidet man sie richtig in Spalten, Würfel oder Kugeln. mehr