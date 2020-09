Kaffee: Fluch oder Segen?

Ist Kaffee ein Fluch oder Segen? Forscher versuchen diese Frage seit langem zu beantworten. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Schadet Kaffee dem Herzen?

Das weiß man auch nicht so genau. Studien zur Frage, ob Kaffee das Infarktrisiko steigern kann, kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die meisten Experten geben aber Entwarnung. Ein im vergangenen Januar veröffentlichter Überblicksartikel von US-Forschern im «Journal of the American Heart Association» kam zu dem Schluss, dass Kaffee das Risiko für Herzleiden nicht erhöht. Viele Experten betonen mit Blick auf die verschiedensten Gesundheitsfolgen: Es kommt auch auf die Dosis an. Vor allem Schwangere, Stillende und Kranke sollten vorsichtig sein.