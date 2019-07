Hackfleisch innerhalb von 24 Stunden verarbeiten

Frisches Hackfleisch sollte innerhalb eines Tages verarbeitet werden. Denn Keime vermehren sich auf dem rohen Fleisch sehr schnell. Doch auch gegartes Hack hält nicht besonders lange.

Hackfleisch in der Kühltasche transportieren

Besonders in den Sommermonaten kann Hackfleisch schon auf dem Heimweg vom Einkauf verderben - deshalb kauft man es am besten immer am Ende und verstaut es in einer Kühltasche. Zu Hause sollte das Fleisch direkt in den Kühlschrank.