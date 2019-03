Superfoods: Heimische Alternativen zu Goji, Chia und Co.

Es müssen nicht immer Gojibeeren aus China, Acaifrüchte aus Brasilien oder Chiasamen aus Mexiko sein. Auch viele heimische Lebensmittel sind Superfoods - oft sogar mit mehr Vitaminen.

Superfoods lassen sich leicht in den täglichen Speiseplan einbauen - ein Salat mit Quinoa eignet sich zum Beispiel gut zum Mitnehmen ins Büro.

Gojibeeren gehören in die Kategorie Superfoods - das sind natürliche Nahrungsmittel, die mit wertvollen Inhaltsstoffen einen Beitrag zur gesunden Ernährung leisten können.

Sie sollen schlank und fit machen, die Jugendlichkeit erhalten, das Immunsystem stärken, Krankheiten vorbeugen und die Laune heben. Die Erwartungen an Superfoods sind immens.

Gojibeeren, Chiasamen, Moringablätter und andere Exoten gehören ebenso in diese Gruppe wie Zutaten aus der Alltagsküche - etwa Spinat, Kräuter und Brokkoli. Eine feste Definition gibt es zwar nicht, klar ist aber: Superfoods sind natürliche Nahrungsmittel, die mit wertvollen Inhaltsstoffen einen Beitrag zu einer gesunden Ernährung leisten können.

«Superfoods wie zum Beispiel bestimmte Nüsse, Beeren oder auch Matcha enthalten große Mengen an Antioxidantien sowie wichtigen Vitaminen und Mineralien», sagt Bestsellerautor und Vegan-Koch Attila Hildmann. Damit können sie die körpereigenen Reparaturmechanismen hervorragend unterstützen.

Auch die Hamburger Ökotrophologin Iris Lange-Fricke schätzt die Wirkung der Antioxidantien, die in vielen pflanzlichen Lebensmitteln zuhauf vorhanden sind. «Sie haben die Fähigkeit, freie Radikale im Körper zu binden und unschädlich zu machen», erläutert die Ernährungsexpertin. So verhinderten diese sekundären Pflanzenstoffe, dass die freien Radikale, die unter anderem durch Stoffwechselprozesse, starke Sonneneinstrahlung, Stress oder Rauchen entstehen, Körperzellen angreifen und zerstören können.

Superfoods lassen sich leicht in den täglichen Speiseplan einbauen. Ein Salat mit Quinoa und dem Superfood Brokkoli ist gut zum Mitnehmen oder fürs Büro geeignet, sagt Hildmann. Und als wahre «Superfood-Bombe» empfiehlt er einen Matcha-Banane-Schoko-Shake, der in nur drei Minuten aus Hafermilch, Mandelmus, Agavendicksaft, Vanille, Matchateepulver, Kakao und Banane gemixt ist. Grundsätzlich könne man die meisten Gerichte einfach aufwerten, indem man beispielsweise ein paar gehackte Superfood-Nüsse wie Walnüsse verwendet oder bei süßen Gerichten etwa Blaubeeren darüber streut, rät Hildmann. Das sei «super simpel und gleichzeitig lecker».

Die wertvollen Inhaltsstoffe von Nüssen, Beeren und Samen tragen auch nach Ansicht von Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung bei. Den Begriff Superfoods sieht sie jedoch vor allem als «Marketing-Gag», mit dem exotische Lebensmittel, verpackt in eine Geschichte über ihre Wunderwirkung, teuer verkauft werden können. Ein paar der sogenannten Superfoods in den Speiseplan aufzunehmen, «reicht nicht für eine gesunde Ernährung», betont Clausen.

Superfood-Extrakte können Lebensmittel nicht ersetzen

Kritisch sieht die Ernährungswissenschaftlerin vor allem Superfood-Extrakte wie etwa Moringa-Pulver oder Granatapfel in Kapseln. «Das Beste aus einem Kilogramm Gemüse kann nicht in ein paar Gramm Pulver stecken», sagt sie. Extrakte seien ernährungsphysiologisch gesehen niemals so wertvoll wie das ursprüngliche Lebensmittel.