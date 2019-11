Granatapfel ohne Spritzer öffnen

Damit Hände, Kleidung und Küche beim Öffnen eines Granatapfels nicht vollspritzen und unschöne Flecken zurückbleiben, gibt es einen einfachen Trick.

Die Kerne setzen sich im Wasser am Boden ab, die weißen Häutchen schwimmen oben und lassen sich leicht mit einem Sieb herausholen.

Alle herausgeschlagenen Kerne in der Schüssel mit Wasser auffüllen.

Mit beiden Daumen den Granatapfel vorsichtig an der eingeschnittenen Stelle auseinanderdrücken.

Mit einem einfachen Trick lässt sich ein Granatapfel öffnen, ohne dass er Hände, Kleidung und die ganze Küche verkleckert. Dafür schneidet man am Kelch eine dünne Scheibe ab, wie der Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn erklärt.

Jetzt die Schale zum Stiel hin mehrfach einschneiden, dabei aber möglichst nicht die Samenhülle verletzen. Und nun der Trick: Der Granatapfel kommt in eine Schale mit kaltem Wasser. Unter Wasser bricht man ihn in mehrere Teile auf, und die Samenkerne lassen sich ohne Spritzer herauslösen.

Granatapfel öffnen ohne Sauerei - das geht auch ohne Tauchbad und mit Druck, der richtigen Ritztechnik sowie einem Kochlöffel. Wie, erklärt Koch Jens Dannenfeld, Mitglied der Jeunes Restaurateurs, einer Vereinigung junger Spitzenköche in sieben Schritten.

Der Granatapfel sollte nicht kalt sein, sondern Zimmertemperatur haben. «Die Struktur ist dadurch geschmeidig», erläutert Dannenfeld. Den Granatapfel legt man vor sich auf ein Brett, dann drückt man die Schale von allen Seiten ein bisschen ein. Das geht am leichtesten, indem man den Granatapfel unter der Handfläche herumrollt und immer wieder von oben Finger- oder Handballen gegen die Schale drückt.

2. Granatapfel wenige Millimeter einritzen

Mit einem Messer wird der Granatapfel in der Breite einmal rundherum ein paar Millimeter eingeschnitten - am besten klappt das mit einem Sägemesser. Vorteil: So tritt erstmal kein Saft aus.