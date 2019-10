Esskastanien & Maronen: Lecker, fettarm und gesund

Esskastanien und die etwas edleren Maronen enthalten besonders wenig Fett. Die Nüsse haben aber noch mehr zu bieten. Und leicht zu Hause rösten lassen sie sich auch.

100 Gramm Esskastanien decken laut aid fast ein Drittel des täglichen Ballaststoffbedarfs. Die Esskastaniensorten werden übrigens in zwei Gruppen unterteilt: die besonders edlen echten Maronen und die größeren gewöhnlichen Esskastanien.

Esskastanien kann man auch leicht im heimischen Backofen zubereiten. Dazu den Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Spitzen der Kastanien mit einer Schere entfernen und die Schale kreuzweise einritzen. So kann der Dampf entweichen und die Maronen lassen sich besser schälen.

Mit der eingeschnittenen Seite nach oben auf ein Backbleck legen und 20-25 Minuten im Ofen backen. Um den typischen Röstgeschmack zu erhalten, Kastanien nach dem Backen für eine Minute in einer Pfanne ohne Fett unter ständigem Rütteln braten.

Tipp: Wasserschale in den Ofen stellen

Wer will, stellt zusätzlich eine Schale mit Wasser in den Ofen. Dann trocknen die Maronen beim Rösten nicht aus, erläutert das Bundeszentrum für Ernährung. Das Rösten sorgt übrigens für den süßen Geschmack. Durch die Hitze wird die enthaltene Stärke in Zucker umgewandelt.