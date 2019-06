Brot und Brötchen getrennt aufbewahren

Zusammen mit Brot aufbewahrte Brötchen werden schnell matschig. Getrennte Tüten lösen das Problem. Aber auch bei der falschen Temperatur leidet der Geschmack.

Brot und Brötchen bei Raumtemperatur aufbewahren

Brötchen kommen am besten in beschichtete Papiertüten. So bleibt die Feuchtigkeit im Inneren und das Brötchen knusprig. Beides lagert am besten bei Raumtemperatur- Brot sollte normalerweise nicht im Kühlschrank lagern. Denn dort altert es sehr schnell und schmeckt dann nicht mehr. Ausnahme: An sehr heißen Tagen kann es besser sein, das Brot gekühlt zu lagern.