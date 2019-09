Nüsse helfen gegen düstere Stimmung

Die Inhaltsstoffe von Nüssen unterstützen die Bildung des Glückshormons Serotonin. Ihr Verzehr hat aber noch einen weiteren spürbaren Effekt.

Trübe Gedanken können mit dem richtigen Schalenobst vertrieben werden. «Nüsse sind reich an Ballaststoffen, ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen, Mineralstoffen sowie sekundären Pflanzenstoffen», erklärt Aline Emanuel von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie in Saarbrücken.

Nüsse machen warm ums Herz

Für die Herbst- und Winterzeit sei außerdem der sogenannte thermogenetische Effekt der Nüsse interessant. Eine Studie habe gezeigt, dass der Körper nach dem Verzehr der empfohlenen Menge an Walnüssen mehr Wärme bilde als nach dem Verzehr von Milchprodukten. Nüsse machten also sprichwörtlich warm ums Herz, so Emanuel.