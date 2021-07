Lebensmittel: Region und Jahreszeit bestimmen den Einkauf

Verbraucher greifen gerne zu Obst und Gemüse aus ihrer Region, wenn es hierzulande reif ist. Doch der Einkauf von regionalen Lebensmittel hat nicht nur Vorteile.

Himbeeren im Winter? Nein Danke! Deutsche Verbraucher wollen Obst und Gemüsen dann kaufen, wenn es hierzulande reif ist. Kurze Transportwege und erntefrische Produkte sind ihnen wichtiger als Vielfalt: Nur sieben Prozent sind nicht bereit, beim Einkauf in manchen Monaten auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten, ergab eine repräsentative Umfrage. Besonders ausgeprägt ist das Bewusstsein für Saisonware bei Älteren: 92 Prozent der über 55-Jährigen wollen keine Erdbeeren in der kalten Jahreszeit.

«Lebensmitteleinkauf ist etwas sehr Emotionales», meint der Lebensmittelexperte Armin Valet- und daher folgt der Einkauf nicht nur vernünftigen Kriterien. «Gefühlsmäßig ist es gut, wenn ich aus der Region kaufe. Ich spüre eine Nähe zum Erzeuger», sagt Hans-Christoph Behr, Bereichsleiter Gartenbau bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft AMI. Behr warnt aber davor, sich zu stark davon einlullen zu lassen. «Regionalität wird verquickt mit Nachhaltigkeit und Bio», moniert er. «Das geht alles so in eine Soße».

Regionale Lebensmittel sind meist auch preiswerter

Dass regional und angepasst an die Saison in vielen Fällen auch preiswerter heißt, hat die Verbraucherzentrale Hamburg herausgefunden: Sie stellte im Preisvergleich fest, dass beispielsweise Himbeeren im Sommer auf dem Wochenmarkt weniger kosteten als in Discountern, die gemeinhin als billigere Alternative gelten. «Grund ist die Logistik: Die großen Läden müssen die Ware erst in ganz Deutschland verteilen. Bis sie beim Verbraucher ist, ist vieles verdorben», sagt Valet. Die verdorbene Ware wiederum muss aber in die Preiskalkulation mit einbezogen werden.