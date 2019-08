Tomaten aufbewahren: Tipps & Tricks

Tomaten haben jetzt Hochsaison. Wie man sie am besten aufbewahrt und was man bei der Lagerung vermeiden sollte.

Tomaten möglichst luftig und schattig lagern

Wer Tomaten lagern will, stellt sie am besten in einer Schale oder einem Körbchen bei Zimmertemperatur an einen luftigen und schattigen Platz. So bleiben die Strauchfrüchte bis zu einer Woche lang frisch. Zudem bewahrt man Tomaten am besten getrennt von anderem Gemüse und Obst auf, damit sie nicht so schnell verderben.