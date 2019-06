Johannisbeeren: Rot, sauer und gesund

Ab Juni hat die Johannisbeere Saison. Warum sie so gesund ist und mit welchem Trick man die Beeren schnell putzt.

Die Sommerfrüchte sind wahre Vitamin-C-Bomben. Ihr Gehalt an dem Vitamin ist mit 177 bis 189 Milligramm je hundert Gramm sehr hoch. Eine Zitrone beispielsweise enhält nur 50 Milligramm je hundert Gramm. Vitamin C fördert die Aufnahme des enthaltenen Eisens und dadurch die Blutbildung. Außerdem enthalten die Früchte viele Ballaststoffe, Fruchtsäuren, sekundäre Pflanzenstoffe und reichlich Kalium.

Da Johannisbeeren sehr empfindlich sind, sollten sie am besten frisch gegessen und erst kurz vor dem Verzehr in stehendem Wasser gewaschen werden. Die Stiele sollte man erst nach dem Waschen entfernen, da sonst Saft und Geschmack verloren gehen. Eine Gabel hilft, die Beeren von der Rispe zu streifen.

Die Beeren richtig lagern

Wer Johannisbeeren für später aufbewahren will, sollte sie allerdings erst einmal nicht waschen. So halten sie sich etwa drei Tage im Kühlschrank. Dazu werden die Rispen auf einem großen Teller verteilt und mit Klarsichtfolie abgedeckt. Um Johannisbeeren einzufrieren, werden sie gewaschen und von den Stielen mit einer Gabel abgestreift. Dann verteilt man sie großflächig auf einem Tablett und gibt sie so ins Gefrierfach. Erst in gefrorenem Zustand werden sie platzsparend in ein gefriergeeignetes Gefäß umgefüllt.