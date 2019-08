Macht Schokolade schlank?

Schlank dank Schokolade- so lautet die neueste Erkenntnis US-amerikanischer Forscher. Aber stimmt das wirklich?

Für die im Fachblatt «Archives of Internal Medicine» veröffentlichte Studie hatten Wissenschaftler der Universität von Kalifornien in San Diego mehr als 1000 Frauen und Männer untersucht. Keiner von ihnen hatte Diabetes, Herzerkrankungen oder andere größere gesundheitliche Probleme angegeben. «Zusammengefasst kann man sagen, dass regelmäßiger Schokoladenkonsum mit einem geringeren BMI verbunden ist», heißt es in der Studie. Möglicherweise liege das daran, dass Schokolade den Stoffwechsel anrege. Die Forscher konnten keine Unterschiede im sonstigen Verhalten der Teilnehmer feststellen, die den Gewichtsunterschied erklären.

Schokolade ist okay- aber in Maßen

Naschen Dicke also einfach nur zu wenig? Wohl kaum, denn die Studie ist kein Freifahrtschein für Naschkatzen. Die schlankeren Teilnehmer aßen demnach zwar regelmäßig, aber in Maßen Schokolade. Außerdem gaben die Probanden selbst die Auskünfte zu ihrem Essverhalten- fraglich ist, ob alle Angaben korrekt waren.



Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) in Bonn hat Zweifel an den Ergebnissen der Studie. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass man durch Schokolade abnehmen kann», sagte sie. Sich Süßigkeiten komplett zu verkneifen sei aber auch falsch: «In Maßen ist das okay. Und wer sich alles verbietet, bekommt oft Heißhungerattacken.»