Regionale Lebensmittel: Woher kommen sie wirklich?

Das angeblich "Gute aus der Region" kommt oft gar nicht aus dem Umland. Selbst auf Wochenmärkten sollten Verbraucher kritisch bleiben.

«Tatsächlich kann regional bedeuten, dass ein Produkt in der Region lediglich verarbeitet oder abgepackt wurde, die Rohstoffe aber aus anderen Gegenden stammen», sagte Andrea Schauff von der Verbraucherzentrale Hessen. So kann «Milch aus Brandenburg» bedeuten, dass die Milch in einem Betrieb in Brandenburg abgefüllt worden ist, die Milch selber aber zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen stammt.

Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU) will deshalb mit einer Zusatz-Kennzeichnung mehr Klarheit bei regionalen Produkten erreichen. In Abstimmung mit den Bundesländern soll ein einheitliches «Regionalfenster» für Packungen entwickelt werden. Darauf soll stehen, aus welcher Region ein Produkt kommt und worin genau der Regionalbezug besteht.

Auf Erzeugermärkten und in Hofläden kaufen

Denn das bleibt bislang oft unklar. «Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben für die Kennzeichnung von regionalen Produkten», sagt Schauff. Wer sichergehen will, dass Gemüse, Joghurt oder Käse aus der Umgebung stammt, kauft am besten beim Erzeuger selbst. Auf Erzeugermärkten bieten Bauern oder Metzger, die Tiere aus der Umgebung schlachten oder verarbeiten, ihre Produkte an. Auch verkaufen Landwirte Möhren, Kartoffeln oder Milch in ihren Hofläden direkt am Bauernhof.