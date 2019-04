Ostereier mit Lebensmitteln bunt färben

Wer den Ostereiern bunte Farbe verpassen möchte, kann es mit Lebensmitteln als Färbemittel versuchen. Tipps und Anleitung zum Eierfärben mit Lebensmitteln.

Empfindliche Menschen färben ihre Ostereier am besten selbst und mit natürlichen Stoffen. Denn auf gängige künstliche Eierfarben wie Tartrazin (E 102) und Azorubin (E 122) können sie mit Hautrötungen, Juckreiz oder gar Asthmaanfällen reagieren. Durch kleine Risse in der Schale könnten kleinste Mengen dieser Farbstoffe ins Ei eindringen und mitgegessen werden. Die künstlichen Farben stehen zudem im Verdacht, bei Kindern zu Aufmerksamkeitsstörungen zu führen. Wer seinen Ostereiern natürliche Farben verpassen möchte, wird in der Küche fündig. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: