Speiseöle: Worin sich native, kaltgepresste und raffinierte Öle unterscheiden

Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, nativ, raffiniert oder kaltgepresst: Speiseöle sind sehr verschieden und nicht für alles geeignet. Worin sie sich unterscheiden und welches Öl wozu geeignet ist.

Öl ist nicht gleich Öl: Kaltgepresste Produkte sind am besten zum Verfeinern, warmgepresste eignen sich besonders zum Backen und Braten.

Farbenvielfalt in der Flasche: Über 150 Olivensorten eignen sich für die Ölherstellung.

Bei Speiseölen verliert so manch einer vor dem Regal im Supermarkt die Orientierung: aus Kernen oder Früchten, «kaltgepresst» oder «extra», von Oliven- über Erdnuss- bis hin zu Lein- oder Rapsöl. Grundsätzlich unterscheidet man kaltgepresste und raffinierte Speiseöle:

Native oder kaltgepresste Öle

Werden Samen, Kerne oder Früchte einer Pflanze ohne Wärmezufuhr ausgepresst, bezeichnet man die Öle als «nativ» oder «kaltgepresst». Ihr Vorteil ist die hohe Qualität: Durch die schonende Gewinnung bleiben Geschmackstoffe, Vitamine und die als gesund geltenden mehrfach ungesättigten Fettsäuren erhalten. «Diese Öle haben ein typisches, natürliches Aroma», sagt Gerhard Brankatschk vom Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland in Berlin. Wer zum Beispiel im Salat bewusst einen bestimmten Ölgeschmack wünscht, greift am besten auf native Öle zurück.