Valentinstag: Ein Menü für Verliebte

Erst gemeinsam kochen, dann ein Essen bei Kerzenschein und zum Dessert gibt es Amore: Ideen für ein Menü am Valentinstag.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Daher sollten für ein gelungenes Essen am Valentinstag am 14. Februar beide Partner gemeinsam kochen. Das hat den Vorteil, dass sich beide während des Vorbereitens gut unterhalten können, außerdem sind auch die Hände beschäftigt. Denn gerade zu Beginn des Kennenlernens wissen viele aus Verlegenheit nicht, wohin damit.

«Am besten macht man etwas Frisches, wo man ein bisschen schnippeln kann», empfiehlt Joachim Himmelskamp vom Landesverband Nord der Köche. Auch ein Glas Wein oder Sekt ist währenddessen erlaubt. «Aber es sollte nicht so viel sein, dass man das Essen nicht fertig bekommt», mahnt Himmelskamp. Ein bereits vorher schön gedeckter Tisch darf nicht fehlen - dann schmeckt das Essen gleich noch mal so gut. Kerzenschein verstärkt die romantische Stimmung.

Das Top-Valentinstagsgeschenk für die Berliner: Dinner in the Sky – der kulinarische Genuss über den Dächern Berlins! Das weltberühmte fliegende Restaurant wird auch 2020 wieder zu Gast in Berlin sein. Ob beim Lunch, Afternoon Tea oder Dinner in the Sky, es erwartet euch ein himmlisches Essen in 50 Meter Höhe. mehr