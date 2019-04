Haare: Expertentipps zur Pflege bei Sonne und Salzwasser

Sonne, Salz und Chlorwasser stressen die Frisur. Was Experten empfehlen, damit die Haare im Urlaub Glanz und Elastizität bewahren.

Sacha Schütte, Hair- und Make-up-Artist aus München, empfiehlt spezielle Haarmasken, die über einen gewissen Zeitraum einwirken müssen. «Die kann man auch gut am Strand verwenden. Zum Beispiel, wenn man sie einmassiert und dann die Haare zu einem Knoten dreht»- das gebe außerdem einen «schicken Strand-Look».

Jens Dagné von der Friseurvereinigung Intercoiffure rät im Sommer zu milden Shampoos und Spezialprodukten für trockenes Haar: «Die geben ausgetrockneten Haaren wieder Feuchtigkeit», erläutert der Friseurmeister. Sogenannte klärende Shampoos spülen Chlorrückstände und Reste von Sonnenschutzprodukten heraus. Und die Wirkung des Chlorwassers sollte nicht unterschätzt werden: «Gerade Blondinen haben oft das Problem, dass ihre Haare nach dem Baden in Chlorwasser einen Grünstich haben.» Dagegen helfe eine Spülung, für die einfach eine Aspirintablette in Wasser aufgelöst wird.

Ansonsten gelte, das Haar nicht noch unnötig mehr zu strapazieren. Um ihm zum Beispiel durch ständiges Föhnen nicht noch zusätzlich Feuchtigkeit zu entziehen, rät Dagné, das Haar nach dem Waschen an der Luft trocknen zu lassen. Das sei nicht nur praktisch, sondern auch trendy: Im Sommer seien einfache Stylings gefragt, zum Beispiel geflochtene Zöpfe oder ein hochgesteckter Knoten. Außerdem könnten die Haare ruhig öfter offen getragen werden, damit sie durch das ständige Zusammenschnüren mit einem Zopfgummi nicht noch zusätzlich strapaziert werden.

Essigspülung bringt Glanz ins Haar

Fön, Lockenstab und Glätteisen können deshalb ruhig für die nächsten Wochen ganz weit hinten im Schrank verschwinden. Und in den Urlaub müssen sie auch nicht unbedingt mit. «Lieber einmal in der Woche eine Haarmaske, die eine geschädigte Struktur wieder repariert», empfiehlt Schütte. Inhaltsstoffe wie Shea-Öl und Aminosäuren wirken dem Experten zufolge besonders gut. Drei Esslöffel Essig, die in einen halben Liter lauwarmen Wasser vermischt werden, ergeben eine Spülung, die den Haaren neuen Glanz verleiht.