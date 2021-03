Model: Nur wahre Schönheiten haben eine Chance

Viele junge Frauen geben Unsummen für Model-Kurse und Fotoshootings aus. Doch ohne den passenden Körper nützt das gar nichts.

Louisa von Minckwitz wurde einst auf der Straße entdeckt. Und mehrere Jahre später entdeckte sie selbst das Topmodel Julia Stegner auf dem Oktoberfest. «Das ist und bleibt einfach der häufigste Weg, um ins Modelgeschäft einzusteigen», sagt von Minckwitz, die sich mittlerweile Agenturchefin von Louisa Models in Hamburg und München nennen darf - trotz aller Casting-Shows. Wer nicht auf die zufällige Entdeckung warten will, kann seiner Modelkarriere auch selbst auf die Sprünge helfen.

Mindestvoraussetzungen erfüllt? Dann geht es auf die Suche nach der richtigen Agentur. «Das potenzielle Model sollte sich eine seriöse Agentur im Umkreis von 100 Kilometern aussuchen», sagt Torsten Fuhrberg vom Verband lizenzierter Modellagenturen (VELMA) in München. Die Agentur müsse besondere Standards aufweisen, beispielsweise gute Kunden haben. «Am besten fragt das Mädchen als erstes, an wen die Models vermittelt werden.» Will die Agentur viel Geld im Voraus für Fotograf, Sedcard - die Bewerbungsunterlagen des Models - oder Laufstegkurse, sollte man der Sache grundsätzlich kritisch gegenüber stehen.

Eine gute Agentur verlange im Vorfeld kein Geld von den angehenden Models, sagt auch Louisa von Minckwitz. «Wenn wir von einem Mädchen überzeugt sind, bezahlen wir Sedcard und Wohnung im Voraus. Bekommt sie später Aufträge, ziehen wir davon die Schulden ab.» Wer sich in der Branche nicht auskennt, sollte sich daher an die VELMA-Agenturen halten.

Bis es zu den ersehnten ersten Aufträgen kommt, gilt es, Bewerbungen zu verschicken. Dazu gehören der Agenturchefin zufolge ein Ganzkörperfoto und ein Porträtfoto. «Bloß nicht den Fehler machen und zum Fotografen gehen. Wir wollen natürliche Fotos, auch gerne Urlaubsfotos. Die Mädchen sollten dafür ungeschminkt sein.» Die Bewerbungsunterlagen werden dann per Post oder E-Mail verschickt. Sieht eine Agentur Potenzial in den Fotos, lädt sie den Bewerber oder die Bewerberin zum Vorstellungsgespräch ein. Dafür brauche es im Voraus weder ein Laufstegtraining noch andere kostspielige Schulungen.

Charakter: Positiv, nett, pflegeleicht

Spätestens beim Vorstellungstermin wird der Bewerberin auch bewusst: Die Modelwelt ist gar nicht so glamourös wie im Fernsehen. Vor allem nicht am Anfang, sagt Astrid Bittner-Utsch. Sie ist die Gründerin einer Modelschule in Wiesbaden und bildet schon seit mehreren Jahren junge Mädchen für das Modelgeschäft aus.



«Schminktechniken, Posen, Laufen auf High Heels - sowas im Voraus zu trainieren, kann jedenfalls nicht schaden», sagt Bittner-Utsch. Aber auch Disziplin müsse das Model lernen. «Es sollte positiv, nett und vor allem pflegeleicht sein. Ein Model muss in erster Linie seinen Job machen.»