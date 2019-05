Frisuren 2019: Die perfekte Welle

Shag, Farrah-Fawcett-Look und wilde Locken: Die 70er feiern nicht nur bei der Kleidung ein Revival, sondern auch auf dem Kopf. Die aktuellen Trends für langes, mittellanges und kurzes Haar.

Frisurentrends 2019 für kurze Haare

Die Trendfrisur des Kreativteams des Verbandes für kurze Haare hat Ecken und Kanten, die insbesondere herauskommen, wenn sie glatt gestylt sind. Die Nackenpartie ist schmal geschnitten, das Deckhaar reicht auf der einen Seite akkurat bis an die Ohren, auf der anderen Seite verbindet es sich mit dem Pony, der weit ins Gesicht hineinreicht. Legt man die Haare in Locken, ergibt sich ein wilder Schopf für die Nächte in Bars und Clubs.