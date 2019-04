Silikonfreie Shampoos verändern das Haar

Silikone in Shampoos lassen das Haar glänzen, gelten jedoch als umweltschädlich. Wer auf silikonfreie Produkte wechseln will, sollte bei der Umstellung ein wenig Geduld haben.

Die meisten Shampoos enthalten Silikone. Sie verleihen den Haaren Glanz und machen sie geschmeidig. Wer für die Haarwäsche auf ein Shampoo ohne Silikone umsteigt, bemerkt anfangs oft einen großen Unterschied: Die Haare können angegriffen, stumpf und spröde aussehen. Das sei aber nur vorübergehend so, erläutert die Zeitschrift «Öko-Test».

Silikone versiegeln das Haar

Die Silikon sorgen nicht durch Pflege für Glanz und Geschmeidigkeit. Stattdessen legen sich die Polymere einfach um die Haare und lagern sich hier ab, schreibt die «Öko-Test». In das Haar eindringen können sie nicht. Die Haare werden also mit einer glänzenden Schutzschicht versiegelt, was sich auch bei der Verwendung von Naturprodukten zum Haarefärben auswirkt: Die Farbpigmente können nicht optimal eingebaut werden.