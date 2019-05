Fettschürze entfernen: Wann zahlt die Kasse?

Krankenkassen muss unter Umständen die Entfernung einer Fettschürze bezahlen - auch dann, wenn sie die betroffene Person nicht funktionell einschränkt.

Das Gericht hatte den Zustand vor der Operation auf Fotos in Augenschein genommen. Demnach war das Erscheinungsbild ungewöhnlich. Das Gericht berücksichtigte auch das ansonsten schlanke Erscheinungsbild der Frau. Die Beeinträchtigung sei durch die deutlich über dem Hosenbund in mindestens zwei Falten hängende Hautschürze außergewöhnlich sichtbar gewesen sei. Auf das Urteil macht die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) aufmerksam.

Keine Kostenerstattung für Operation

In einem anderen Fall hat sich das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen gegen eine Kostenübernahme der Fettschürzen-OP entschieden (Az.: L 16 KR 13/17). Ein 53 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Harburg hatte dank einer Magenoperation rund 80 Kilogramm abgenommen. Im Anschluss wollte er die überschüssige Haut am Bauch straffen lassen, weil er sich nach eigenen Angaben nicht mehr traute, seinen nackten Oberkörper in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Fettschürze habe ihm zudem bei nächtlichen Erektionen den Penis eingeklemmt, argumentierte er.