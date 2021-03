Gesichtsreinigung: Tipps für eine porentief reine Haut

Mit der täglichen Reinigung des Gesichts wird die Haut von Schmutzpartikeln gesäubert und auf die Pflege vorbereitet. Von Seife sollte man dabei allerdings die Finger lassen.

Make-up-Spuren, winzige Partikel aus der Luft und natürliche Hautfette: Im Laufe eines Tages lagert sich so einiges an Schmutz auf unserer Gesichtshaut ab. Das ist einer der Gründe, warum eine sanfte und effektive Reinigung so wichtig ist.