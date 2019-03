Haare selber färben: Tipps und Tücken

Haare färben, das geht heute auch zu Hause. Doch ganz einfach ist es nicht - zumindest, wenn es gut aussehen soll. Wie der Färbejob gelingt und wann man besser zum Profi geht.

Straßenköterbraun, Aschblond, Grau - das sind die Gründe, warum viele Menschen ihre Haare färben. Sie wollen mit ein paar Nuancen heller oder dunkler oder einem ganz krassen Einschnitt ein wenig auffälliger und frischer wirken. Es geht immer ein bisschen blonder, ein bisschen brauner oder gar bunter. Dafür gibt es auch eine breite Palette an Färbeprodukten für zu Hause.

Im Grunde ist die Anwendung einfach - und auf den Verpackungen beschrieben. Daher rät Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel auch: «Hier ist es tatsächlich wichtig, die Farbe sorgfältig so aufzutragen, wie es in der Gebrauchsanweisung beschrieben ist - und nicht einfach im Haar zu verteilen.»

Und die Expertin ergänzt: «Auch sollte man die übrigen Hinweise stets genau durchlesen, damit die richtige Einwirkzeit eingehalten wird und es beim Auswaschen keine bösen Überraschungen gibt.» Man sollte die Einwirkzeit nicht überschreiten, aber auch nicht unterschreiten. So kann es dann etwa bei etlichen grauen Haaren auf dem Kopf sein, dass nicht alle die Farbe annehmen.

Auch gut zu wissen: Färbt man das Haar zum wiederholten Male dunkel und kommt es zu dunkel heraus, liegt das an der Häufigkeit der Koloration für die Haarlängen: Die Farbpigmente werden quasi bei jedem Mal addiert. «Mit jedem Färbevorgang wird der Farbton also dunkler», erklärt Huber. Wichtig ist außerdem, dass man die richtige Menge Färbemittel verwendet. «Wer längeres Haar hat, kauft in der Regel besser zwei Packungen, damit die Farbe auf jeden Fall ausreicht», sagt Huber.