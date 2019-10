Trockenshampoo ist kein Ersatz fürs Haare waschen

Mit Trockenshampoos lässt sich die Zeit bis zur nächsten Haarwäsche überbrücken. Auch das Styling wird nach der Anwendung einfacher. Für den Dauereinsatz sind sie allerdings ungeeignet.

Jeder hat mal so einen Tag: Abends waren die Haare noch okay, morgens schon nicht mehr. Und dann? Mit fettigen Haaren losziehen, weil die Zeit zum Waschen nicht eingeplant wurde? Trockenshampoos sind eine Lösung. Ein Trockenshampoo saugt überschüssigen Talg auf der Kopfhaut und den Haaransätzen auf. Manche Produkte enthalten außerdem Pflegestoffe, erklärt Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main.