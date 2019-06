Make-up im Sommer: So schminkt man sich bei Hitze

Warme Temperaturen und Sonnenschein sind für das Make-up fatal. Wie man sich bei Hitze am besten schminkt.

Endlich Sommer! Die Sonne strahlt von einem tiefblauen Himmel, die Lebensfreude steigt wie die Temperaturen, und man fühlt sich rundum wohl in seiner Haut. Nur für die Schönheit birgt diese Jahreszeit die eine oder andere Tücke: Make-up und große Hitze vertragen sich nicht immer. Das Resultat: Spätestens am späten Vormittag ist die Foundation verlaufen, das Gesicht zeigt unschönen Glanz, und von Lidschatten oder Lippenstift sind auch nicht mehr viel übrig. Stellt sich die Frage: Wie schminke ich mich am besten im Hochsommer?