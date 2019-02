Haartransplantation: Methoden, Risiken, Preise

Die Haare fallen aus, am Hinterkopf bildet sich eine kleine Glatze, die Stirn wird immer höher- das lässt keinen Mann kalt. Eine Haartransplantation hilft- hat aber einige Nebenwirkungen.

Eine Haartransplantation ist für viele Männer inzwischen eine akzeptable Option, um sich dem Schicksal des Haarausfalls nicht hilflos zu ergeben. Tatsächlich können durch Haartransplantationen beginnende Glatzen, fortschreitende Geheimratsecken oder verkahlende Stellen wieder mit eigenen Haaren ausgeglichen werden. Berühmtes Beispiel: Fußballtrainer Jürgen Klopp, der sich Haare in die Geheimratsecken transplantieren ließ.

Wichtig zu wissen: Bei einer Haartransplantation kommen keine neuen Haare hinzu, sondern die alten werden auf dem Kopf neu verteilt. Das sollten sich Patienten klarmachen, sagt Reza Azar vom Zentrum für moderne Haartransplantation in Berlin. Jedes neue Haar auf der Oberkopfglatze hat seinen Preis: Es fehlt woanders. Und: Die Lücken sind nicht immer unsichtbar.

Haartransplantation vom Haarkranz in die Geheimratsecke

Die Folgen genetischen, also erblich bedingten Haarausfalls sind meist Geheimratsecken oder eine Oberkopfglatze. Der Haarkranz hingegen wird oft erst im hohen Alter licht. Azar bezeichnet ihn deshalb als «Safe Zone». In den meisten Fällen entnehmen Ärzte Haare aus dieser sicheren Zone und pflanzen sie an den kahlen Stellen wieder ein.