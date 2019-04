Kinnkorrektur: Kosten, Methoden, Risiken der Kinn-OP

Zu breit, zu dick, zu klein oder doppelt? Das Kinn kann durch Fettabsaugung oder Kinn-Operationen verändert werden. Allerdings bergen Kinnkorrekturen große Risiken.

Wenn das Kinn unschön geformt ist, nervt das manchen sehr. Merkwürdige Proportionen können die Harmonie des ganzen Gesichts stören. «Es gibt ein ästhetisches Ideal, was die Gesichtsproportionen angeht. Wenn das Kinn zu stark oder schwach ausgeprägt ist, empfinden viele ihr Profil als unharmonisch», erklärt Constance Neuhann-Lorenz, Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie in München.

«Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, muss man die Gesichtsstruktur und ihre verschiedenen Ausprägungen genau kennen und wissen, wie man Disharmonien ausgleicht», erklärt Neuhann-Lorenz. Ein Facharzt kann durch eine Gesichtsanalyse auf die richtige Maßnahme schließen. Bei ihm sind Interessenten auch deshalb am besten aufgehoben, weil er die Gesichtsanatomie genau kennt und viel von der Arbeit am Knochen versteht.

Medizinisch gesehen besteht selten Handlungsbedarf – allenfalls, wenn eine Kieferfehlstellung Ursache ist. Generell kann bei einer Kinnkorrektur der Unterkieferknochen in der Kinnregion in alle Richtungen zur Korrektur bewegt werden.

Bleiben nach einer Kinnkorrektur sichtbare Narben?

Sichtbare Narben bleiben in der Regel nicht. Viele Eingriffe erfolgen über die Mundhöhle. Es wird ein kleiner Schnitt an der Stelle gemacht, an der Mund- und Lippenschleimhaut aufeinandertreffen, und über ihn wird operiert.

Bei einer Fettabsaugung wegen Doppelkinn wird das Fett versteckt abgesaugt- über Stiche hinter den Ohren und in der Halsfalte.