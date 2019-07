Haarschnitt: Pfusch muss nicht bezahlt werden

Nicht jeder Besuch beim Friseur endet mit dem gewünschten Ergebnis. Was kann der Kunde tun, wenn die Haare zu kurz, zu schlecht oder falsch geschnitten wurden.

Aber Semmler betont: «Maßgeblich ist, was vereinbart wurde.» Der Kunde muss dem Friseur ausdrücklich gesagt haben, was er sich wünscht. Und er muss das im Zweifel nachweisen können. Ruschinzik rät, Zeugen zu suchen- etwa eine Freundin, die mit beim Friseur war, oder andere Kunden im Salon, die das Beratungsgespräch mitgehört haben.

Verhandeln ist die beste Lösung

Gab es keine Zeugen und der Friseur besteht auf der Bezahlung, kann es an der Kasse schwierig werden, die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Selbst die Polizei kann da nichts tun. Die Beamten werden nur die Daten beider Parteien aufnehmen und austauschen. Will der Kunde bei seinem jahrelangen Lieblingsfriseur nicht einfach die Zeche prellen, verhandeln beide Parteien am besten über eine Lösung, rät Ruschinzik.