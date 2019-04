Augenlidstraffung: Operation, Kosten, Risiko

Eine ambulante Operation - schon ist der Blick wieder wach und frisch: Die Augenlidstraffung ist beliebt und inzwischen auch bezahlbar. Wie sie abläuft, was sie bringt.

Schlupflider entstehen, wenn die Haut am Auge an Spannkraft verliert. Oft liegt das am Alter. Einige Menschen leiden grundsätzlich an sogenannten verkleinerten Augen. Andere haben Tränensäcke, die den Blick müde erscheinen lassen. In allen Fällen kann eine sogenannte Augenlidkorrektur (med. Blepharoplastik), auch Lidstraffung genannt, helfen. Die Operation kann ambulant und unter lokaler Betäubung durchgeführt werden - ein Aufenthalt in der Klinik ist also in der Regel nicht nötig.