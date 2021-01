Vegane Mode aus Berlin

Zwei Berliner Designerinnen entwerfen Mode für Veganer. Die Kleidung, die ohne tierische Produkte auskommt, erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Bitte keine Schafe quälen!

Doch was ist eigentlich an Wolle so schlimm? Ein Tier muss dafür ja nicht sterben. Anja Umann verweist auf die Bedingungen, unter denen Schafe oft gehalten werden. «Um eine möglichst große Fläche zur Wollgewinnung zu erzielen, werden Schafe mit unnatürlich großen Falten gezüchtet», erzählt sie. «Die Tiere können sich dort nicht mehr säubern. Quälende Parasiten sammeln sich an. Und manchmal werden daraufhin von den Züchtern den lebenden Tieren die Hautlappen einfach an den betreffenden Stellen abgezogen und das restliche Gewebe gestrafft.» Zudem führen die Umann-Schwestern die gegenüber pflanzlichen Produkten deutlich schlechtere CO2-Bilanz tierischer Erzeugnisse an.